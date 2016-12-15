無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Aroonオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 956
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは、最も視覚的で簡単に解釈される、従来のAroonオシレータです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16529
適応ラゲール
通常の20種類の価格設定の適応ラゲールフィルタBlau T3 ECO
新しい表示タイプとスタイルを持つBlau T3 ergodicローソク足オシレータ
モメンタムピンボールv.2
オリジナルのモメンタムピンボールにいくつかの変更を加えました。スーパー・パスバンド・フィルタ
オシレータは、複数の銘柄と時間枠で使用できます。