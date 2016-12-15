コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Aroonオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
956
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これは、最も視覚的で簡単に解釈される、従来のAroonオシレータです。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16529

適応ラゲール 適応ラゲール

通常の20種類の価格設定の適応ラゲールフィルタ

Blau T3 ECO Blau T3 ECO

新しい表示タイプとスタイルを持つBlau T3 ergodicローソク足オシレータ

モメンタムピンボールv.2 モメンタムピンボールv.2

オリジナルのモメンタムピンボールにいくつかの変更を加えました。

スーパー・パスバンド・フィルタ スーパー・パスバンド・フィルタ

オシレータは、複数の銘柄と時間枠で使用できます。