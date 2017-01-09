CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Aroon Oscillator - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1600
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


Trata-se do oscilador Aroon habitual, ele serve para confirmar a tendência do mercado. Nesta versão, seu display é mais intuitivo e simples. O usuário pode alterar o esquema de cores de sua escolha.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16529

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Clássico filtro Laguerre com uma escolha de 22 tipos de preços

Blau T3 ECO Blau T3 ECO

Oscilador T3 ergódico de vela William Blau

Momentum Pinball Momentum Pinball

Indicador "Momentum Pinball" ligeiramente modificado

Super Passband Filter Super Passband Filter

Oscilador desenvolvido por John Ehlers