Blau T3 ergodischer Kerzenoszillator mit neuen Anzeige-Typen und Stilen

Adaptive Laguerre-Filter mit dem üblichen Satz von 20 Preistypen.

Einige Änderungen im Vergleich zum originalen Momentum Pinball

Dieser Oszillator kann auf mehreren Symbolen und mehreren TimeFrames angewendet werden.