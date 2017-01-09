Dies ist der " Middle-High-Low Moving Average" wie von Vitali Apirin beschrieben. Es ist kein einzelner Durchschnitt sondern eher eine Korrelation der beiden Mittelwerte: wobei einer ein regulärer Mittelwert ist und der andere ein Mittelwert des höchsten Hochs und tiefsten Tiefs. Deren Kreuzungen zeigen den aktuellen "Trend". Die Verwendung der Standardparameter, wie sie Vitali Apirin vorschlägt, scheint dass sie ziemlich OK sind, außer dass er standardmäßig den SMA verwendet, während ich mich entschlossen haben, den EMA als Standardmethode für die Mittelung einzusetzen, aber ich empfehle etwas mit den Parametern zu experimentieren...

