これは、Vitali Apirinによって記述されている「Middle-High-Low Moving Average（中高高移動平均）」です。それは単一の平均ではなく、通常の平均及び最高の高値と最低の安値の平均の2つの平均の相関関係です。これらの交差は現在の「動向」を示します。Vitali Apirinによって提案されたデフォルトのパラメータが使用されました。オリジナルでデフォルト平均メソッドとして使用されていたSMAの代わりにEMAを使用した以外はOKだとおもいますが、パラメータを試してみることをおすすめします。

