無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MHL平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 1031
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは、Vitali Apirinによって記述されている「Middle-High-Low Moving Average（中高高移動平均）」です。それは単一の平均ではなく、通常の平均及び最高の高値と最低の安値の平均の2つの平均の相関関係です。これらの交差は現在の「動向」を示します。Vitali Apirinによって提案されたデフォルトのパラメータが使用されました。オリジナルでデフォルト平均メソッドとして使用されていたSMAの代わりにEMAを使用した以外はOKだとおもいますが、パラメータを試してみることをおすすめします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16516
コンポジットRSI
平滑された価格を使用するRSIのもう一つのバージョンUniOscillator
RSIに基き、調整可能な期間と配色を持つオシレータ
追加的なフィルタ付きのALMA
浮動レベルと追加的なフィルタを持つALMABlau T3 ECO
新しい表示タイプとスタイルを持つBlau T3 ergodicローソク足オシレータ