ポケットに対して
インディケータ

MHL平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
1031
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
これは、Vitali Apirinによって記述されている「Middle-High-Low Moving Average（中高高移動平均）」です。それは単一の平均ではなく、通常の平均及び最高の高値と最低の安値の平均の2つの平均の相関関係です。これらの交差は現在の「動向」を示します。Vitali Apirinによって提案されたデフォルトのパラメータが使用されました。オリジナルでデフォルト平均メソッドとして使用されていたSMAの代わりにEMAを使用した以外はOKだとおもいますが、パラメータを試してみることをおすすめします。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16516

