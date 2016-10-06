Middle-High-Low Average — совокупность скользящих средних. Одна из них — регулярная средняя, а вторая — среднее значение между наивысшим максимумом и наименьшим минимумом. Их пересечения демонстрируют текущий тренд. В этой версии индикатора используются значения по умолчанию, предложенные в свое время разработчиком этого индикатора, Виталием Апириным, за исключением того, что он использует SMA, а в этой версии по умолчанию применяется EMA.



Во входных параметрах период расчета, используемая цена и метод расчета скользящих средних. Настройка алертов позволяет отсылку сигнала на изменении тренда или на начале нового бара.

