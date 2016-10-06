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Индикаторы

MHL Average - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2341
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Middle-High-Low Average — совокупность скользящих средних. Одна из них — регулярная средняя, а вторая — среднее значение между наивысшим максимумом и наименьшим минимумом. Их пересечения демонстрируют текущий тренд. В этой версии индикатора используются значения по умолчанию, предложенные в свое время разработчиком этого индикатора, Виталием Апириным, за исключением того, что он использует SMA, а в этой версии по умолчанию применяется EMA.

Во входных параметрах период расчета, используемая цена и метод расчета скользящих средних. Настройка алертов позволяет отсылку сигнала на изменении тренда или на начале нового бара.


Composite RSI Composite RSI

Еще одна версия RSI с использованием сглаженных цен

GMA GMA

Геометрическая скользящая средняя.

ALMA with addition of filters ALMA with addition of filters

Индикатор ALMA с плавающими уровнями и дополнительной фильтрацией

Blau T3 ECO Blau T3 ECO

Эргодический свечной Т3-осциллятор Уильяма Блау