这是如同 Vitali Apirin 所述的 "中间价-最高价-最低价均线"。它不是单条均线, 而是两条均线的相关性: 一条是常规均线, 另一条是最高价顶点和最低价低点的均线。它们的交叉指明了当前的 "趋势"。使用 Vitali Apirin 提出的省缺参数 — 似乎它们十分不错, 除非省缺使用 SMA, 而我决定设置 EMA 作为省缺均化方法, 但我建议针对参数进行一些实验..
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16516
