Indicadores

MHL Average - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1284
Avaliação:
(26)
Publicado:
Middle-High-Low Average — conjunto de duas médias móveis. Uma de las é uma média regular, enquanto a segunda se trata de um valor entre o máximo mais alto e o mínimo mais baixo. Suas interseções mostram a tendência atual. Nesta versão do indicador, são utilizados os valores padrão propostos pelo desenvolvedor deste indicador, Vitaly Apirinym, exceto que ele usa a SMA, mas nesta versão é o EMA padrão.

Os parâmetros de entrada, o período de cálculo, o preço utilizado e o método de cálculo de médias móveis. A configuração de alertas permite o envio de um sinal durante a mudança da tendência ou no início de uma nova barra.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16516

