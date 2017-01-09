Middle-High-Low Average — conjunto de duas médias móveis. Uma de las é uma média regular, enquanto a segunda se trata de um valor entre o máximo mais alto e o mínimo mais baixo. Suas interseções mostram a tendência atual. Nesta versão do indicador, são utilizados os valores padrão propostos pelo desenvolvedor deste indicador, Vitaly Apirinym, exceto que ele usa a SMA, mas nesta versão é o EMA padrão.



Os parâmetros de entrada, o período de cálculo, o preço utilizado e o método de cálculo de médias móveis. A configuração de alertas permite o envio de um sinal durante a mudança da tendência ou no início de uma nova barra.

