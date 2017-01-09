Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MHL Average - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 1284
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Middle-High-Low Average — conjunto de duas médias móveis. Uma de las é uma média regular, enquanto a segunda se trata de um valor entre o máximo mais alto e o mínimo mais baixo. Suas interseções mostram a tendência atual. Nesta versão do indicador, são utilizados os valores padrão propostos pelo desenvolvedor deste indicador, Vitaly Apirinym, exceto que ele usa a SMA, mas nesta versão é o EMA padrão.
Os parâmetros de entrada, o período de cálculo, o preço utilizado e o método de cálculo de médias móveis. A configuração de alertas permite o envio de um sinal durante a mudança da tendência ou no início de uma nova barra.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16516
Outra versão do RSI com uso de preços suavizadosElliott Wave Oscillator
Oscilador que permite comodamente calcular ondas de Elliot.
Indicador ALMA com níveis flutuantes e filtragem adicionalBlau T3 ECO
Oscilador T3 ergódico de vela William Blau