RSI_Slowdown - Indikator für den MetaTrader 5
Der semaphore Signal-Indikator mit der Verwendung des Oszillators RSI und mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.
Im Indikator wurde die Idee gelegt, dass vor der Wende des Preises und des Indikators geht erstmal das Bremsen der Veränderungsgeschwindigkeit des Indikators vor, und erst später seine Wende. Dafür werden solche Stellen gesucht, wo der Preis in den Überverkaufsbereichen oder Überkaufsbereichen des schnellen Indikators RSI beginnt, zu verzögern.
Der Indikator hat die Möglichkeit, diese Bereichen mit den Pfeilen auf dem Chart zu bezeichnen. Man kann auch in den Einstellungen die Suche nach den Verzögerungen RSI ausschalten, dann wird der Indikator einfach die Überschreitung der Ebene RSI — LevelMax und LevelMin zeigen, die in den Einstellungen gegeben sind.
//+----------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=2; // RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI Price input double LevelMax=90; // Signal Level Max input double LevelMin=10; // Signal Level Min input bool SeekSlowdown=true; // Seek Slowdown input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars //---- Die Eingangsvariable für Alerts input uint NumberofBar=1; // Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals input bool SoundON=true; // ie Erlaubnis der Alert input uint NumberofAlerts=2; // Die Anzahl der Alerts input bool EMailON=false; // Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals input bool PushON=false; // Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 05.10.2016. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator RSI_Slowdown
Abb.2. Die Eingabe des Alerts vom Indikator RSI_Slowdown
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16514
