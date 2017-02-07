CodeBaseKategorien
RSI_Slowdown - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der semaphore Signal-Indikator mit der Verwendung des Oszillators RSI und mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

Im Indikator wurde die Idee gelegt, dass vor der Wende des Preises und des Indikators geht erstmal das Bremsen der Veränderungsgeschwindigkeit des Indikators vor, und erst später seine Wende. Dafür werden solche Stellen gesucht, wo der Preis in den Überverkaufsbereichen oder Überkaufsbereichen des schnellen Indikators RSI beginnt, zu verzögern.

Der Indikator hat die Möglichkeit, diese Bereichen mit den Pfeilen auf dem Chart zu bezeichnen. Man kann auch in den Einstellungen die Suche nach den Verzögerungen RSI ausschalten, dann wird der Indikator einfach die Überschreitung der Ebene RSI — LevelMax und LevelMin zeigen, die in den Einstellungen gegeben sind.

//+----------------------------------------------+
//| Eingangsparameter des Indikators                 |
//+----------------------------------------------+
input uint RSIPeriod=2;                         // RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI Price
input double LevelMax=90;                       // Signal Level Max
input double LevelMin=10;                       // Signal Level Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // Seek Slowdown
input int Shift=0;                              // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
//---- Die Eingangsvariable für Alerts 
input uint NumberofBar=1;                       // Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals
input bool SoundON=true;                        // ie Erlaubnis der Alert
input uint NumberofAlerts=2;                    // Die Anzahl der Alerts
input bool EMailON=false;                       // Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals
input bool PushON=false;                        // Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 05.10.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator RSI_Slowdown

in Abb.2. Die Eingabe des Alerts vom Indikator RSI_Slowdown

Abb.2. Die Eingabe des Alerts vom Indikator RSI_Slowdown


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16514

Exp_Delta_WPR Exp_Delta_WPR

Der Experte Exp_Delta_WPR wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Delta_WPR gebaut.

Delta_WPR_HTF Delta_WPR_HTF

Der Indikator Delta_WPR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Die bequeme Nutzung der Indikatoren Die bequeme Nutzung der Indikatoren

Ich veröffentliche die 6 Klassen, die für die bequeme und klare Nutzung der Indikatoren in eigenem Code geschrieben sind.

Exp_RSI_Slowdown Exp_RSI_Slowdown

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators RSI_Slowdown gebaut wurde.