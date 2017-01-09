Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI_Slowdown - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2444
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de sinal semáforo com uso do oscilador RSI com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
O indicador é baseado na ideia de que, antes da reversão do preço e do indicador, primeiro acontece a desaceleração das taxas de mudança do indicador e, em seguida, sua reversão. Para este fim, são procuradas as áreas onde o preço começa a estagnar na zona de sobrecompra ou sobrevenda do indicador RSI rápido.
O indicador tem a capacidade de marcar essas áreas com setas, no gráfico. Você também pode, nas configurações, desativar o atraso do RSI, assim, o indicador mostrará apenas o aumento dos níveis RSI especificados nas configurações, isto é, LevelMax e LevelMin.
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=2; // RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI Price input double LevelMax=90; // Signal Level Max input double LevelMin=10; // Signal Level Min input bool SeekSlowdown=true; // Seek Slowdown input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador nas barras // ---- Variáveis de entrada para alertas input uint NumberofBar=1; // Número da barra para envio do sinal input bool SoundON=true; // Autorização do sinal input uint NumberofAlerts=2; // Número de alertas input bool EMailON=false; // Autorização para enviar o sinal via e-mail input bool PushON=false; // Autorização para enviar o sinal para o telefone
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 05.10.2016.
Fig.1. Indicador RSI_Slowdown
Fig.2. Emissão do alerta pelo o indicador RSI_Slowdown
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16514
O Expert Advisor Delta_RSI.ex5 é plotado com base nas alterações de cor do indicador Delta_WPR.Delta_WPR_HTF
Indicador Delta_WPR com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Publico 6 classes desenvolvidas para uso fácil e intuitivo dos indicadores em seu código.Exp_RSI_Slowdown
Sistema de negociação plotado com base nos sinais do indicador RSI_Slowdown.