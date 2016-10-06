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Индикаторы

RSI_Slowdown - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора RSI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора RSI.

Индикатор имеет возможность помечать эти зоны стрелками на графике . Также можно в настройках отключить поиск замедлений RSI, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней RSI — LevelMax и LevelMin.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint RSIPeriod=2;                         // RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI Price
input double LevelMax=90;                       // Signal Level Max
input double LevelMin=10;                       // Signal Level Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // Seek Slowdown
input int Shift=0;                              // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//---- Входные переменные для алертов 
input uint NumberofBar=1;                       // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;                        // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;                    // Количество алертов
input bool EMailON=false;                       // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;                        // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.10.2016.

Рис.1. Индикатор RSI_Slowdown

Рис.1. Индикатор RSI_Slowdown

Рис.2. Подача алерта индикатором RSI_Slowdown

Рис.2. Подача алерта индикатором RSI_Slowdown


Exp_Delta_WPR Exp_Delta_WPR

Эксперт Exp_Delta_WPR построен на основе изменения цвета индикатора Delta_WPR.

Delta_WPR_HTF Delta_WPR_HTF

Индикатор Delta_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Cauchy difference Cauchy difference

Разность Коши. Индикатор указывает на разность средне-арифметической и средне-геометрической цен.

Cauchy derivative Cauchy derivative

Производная разности Коши. Индикатор указывает на разность расчетных значений текущего бара с баром предыдущим.