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RSI_Slowdown - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора RSI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора RSI.
Индикатор имеет возможность помечать эти зоны стрелками на графике . Также можно в настройках отключить поиск замедлений RSI, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней RSI — LevelMax и LevelMin.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=2; // RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI Price input double LevelMax=90; // Signal Level Max input double LevelMin=10; // Signal Level Min input bool SeekSlowdown=true; // Seek Slowdown input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //---- Входные переменные для алертов input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.10.2016.
Рис.1. Индикатор RSI_Slowdown
Рис.2. Подача алерта индикатором RSI_Slowdown
Эксперт Exp_Delta_WPR построен на основе изменения цвета индикатора Delta_WPR.Delta_WPR_HTF
Индикатор Delta_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Разность Коши. Индикатор указывает на разность средне-арифметической и средне-геометрической цен.Cauchy derivative
Производная разности Коши. Индикатор указывает на разность расчетных значений текущего бара с баром предыдущим.