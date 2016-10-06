Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора RSI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора RSI.

Индикатор имеет возможность помечать эти зоны стрелками на графике . Также можно в настройках отключить поиск замедлений RSI, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней RSI — LevelMax и LevelMin.

input uint RSIPeriod= 2 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price= PRICE_CLOSE ; input double LevelMax= 90 ; input double LevelMin= 10 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.10.2016.



Рис.1. Индикатор RSI_Slowdown

Рис.2. Подача алерта индикатором RSI_Slowdown



