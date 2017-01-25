请观看如何免费下载自动交易
基于RSI指标的信号灯信号指标，有功能可以提醒，发送电子邮件以及向移动设备发送推送通知。
本指标是基于这样的思路，价格的反转之前指标变化率和它的反转会降低。为此，它搜索价格开始停滞并且快速RSI指标位于超买或者超卖区域的时刻。
本指标提供功能在图表的这些区域中用箭头标记，也可以禁用搜索，因为RSI比较慢。在这样的情况下，指标将简单显示RSI超出设置中的指定水平 — LevelMax 和 LevelMin。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=2; // RSI 周期数 input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI 价格类型 input double LevelMax=90; // 最大信号水平 input double LevelMin=10; // 最小信号水平 input bool SeekSlowdown=true; // 寻找减速 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱数 //---- 用于提醒的输入参数 input uint NumberofBar=1; // 信号柱的编号 input bool SoundON=true; // 启用提醒 input uint NumberofAlerts=2; // 提醒的数量 input bool EMailON=false; // 启用发送信号到电子邮件 input bool PushON=false; //启用发送信号到移动设备
本指标最初是使用MQL4语言编写，并且首先于2016年10月5日发布于代码库中。
图1. RSI_Slowdown 指标
图2. RSI_Slowdown 指标生成提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16514
