基于RSI指标的信号灯信号指标，有功能可以提醒，发送电子邮件以及向移动设备发送推送通知。

本指标是基于这样的思路，价格的反转之前指标变化率和它的反转会降低。为此，它搜索价格开始停滞并且快速RSI指标位于超买或者超卖区域的时刻。

本指标提供功能在图表的这些区域中用箭头标记，也可以禁用搜索，因为RSI比较慢。在这样的情况下，指标将简单显示RSI超出设置中的指定水平 — LevelMax 和 LevelMin。

input uint RSIPeriod= 2 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price= PRICE_CLOSE ; input double LevelMax= 90 ; input double LevelMin= 10 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

本指标最初是使用MQL4语言编写，并且首先于2016年10月5日发布于代码库中。



图1. RSI_Slowdown 指标

图2. RSI_Slowdown 指标生成提醒



