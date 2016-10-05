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RSI Slowdown - индикатор для MetaTrader 4
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В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора RSI.
Индикатор имеет возможность помечать эти зоны как стрелками, так и полосками на графике (выбирается в настройках). Также можно в настройках отключить поиск замедлений RSI, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней RSI — LevelMax и LevelMin.
Индикатор сделан по просьбе пользователя piiterr, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.
Версия со стрелками
Версия с линиями
Настройки:
- RSI Period — период RSI
- Signal Level Max — уровень перекупленности где искать замедления.
- Signal Level Min — уровень перепроданности где искать замедления.
- Seek Slowdown — включение/отключение поиска замедлений.
- Bar — на каком баре ищем сигнал, 1 значит на уже построенном, 0 — значит на нынешнем.
- Type graph — тип рисования — стрелки или линии.
- Alerts — включение звукового оповещения о нахождении сигнала.
- Buy Color — цвет стрелок/линий на покупку.
- Sell Color — цвет стрелок/линий на продажу.
3 Свечи — вариант свечного анализа для поиска возможных точек разворота.Same Time Closer
Еще один простенький инструмент для одновременного закрытия открытых позиций.
Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.FX Sniper's T3 CCI fixed
Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI. Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.