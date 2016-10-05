В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора RSI.

Индикатор имеет возможность помечать эти зоны как стрелками, так и полосками на графике (выбирается в настройках). Также можно в настройках отключить поиск замедлений RSI, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней RSI — LevelMax и LevelMin.

Индикатор сделан по просьбе пользователя piiterr, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

Версия со стрелками

Версия с линиями





Настройки: