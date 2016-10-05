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Индикаторы

RSI Slowdown - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
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Просмотров:
17227
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора RSI.

Индикатор имеет возможность помечать эти зоны как стрелками, так и полосками на графике (выбирается в настройках). Также можно в настройках отключить поиск замедлений RSI, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней RSI — LevelMax и LevelMin.

Индикатор сделан по просьбе пользователя piiterr, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

Версия со стрелками

Версия с линиями


Настройки:

  • RSI Period — период RSI
  • Signal Level Max — уровень перекупленности где искать замедления.
  • Signal Level Min — уровень перепроданности где искать замедления.
  • Seek Slowdown — включение/отключение поиска замедлений.
  • Bar — на каком баре ищем сигнал, 1 значит на уже построенном, 0 — значит на нынешнем.
  • Type graph — тип рисования — стрелки или линии.
  • Alerts — включение звукового оповещения о нахождении сигнала.
  • Buy Color — цвет стрелок/линий на покупку.
  • Sell Color — цвет стрелок/линий на продажу.
3 Candles 3 Candles

3 Свечи — вариант свечного анализа для поиска возможных точек разворота.

Same Time Closer Same Time Closer

Еще один простенький инструмент для одновременного закрытия открытых позиций.

Splash and Shelf Splash and Shelf

Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.

FX Sniper's T3 CCI fixed FX Sniper's T3 CCI fixed

Исправленный индикатор FX Sniper's T3 CCI. Исправлена неправильная инициализация переменных и полная перерисовка индикатора.