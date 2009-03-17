Ставь лайки и следи за новостями
Цветной RSI - индикатор для MetaTrader 4
- 9978
RSI с раскрашенными сигнальными уровнями.
Параметры:
В принципе, там все подписано, но на всякий случай:
string RSIPeriod_Desc = "Период RSI";
int RSIPeriod = 14;
string RSIPrice_Desc = "Цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted";
int RSIPrice = 0;
string HighLevel_Desc = "Верхний уровень RSI"; Выше него индикатор маркируется синим цветом
int HighLevel = 70;
string LowLevel_Desc = "Нижний уровень RSI"; Ниже него индикатор маркируется красным цветом
int LowLevel = 30;
string MarkFalse_Desc = "Маркировать или нет бары, которые при формировании залазили за уровни"; Если true маркируются ложные сигнальные бары.
bool MarkFalse = false;
string Transparent_Desc = "Рисовать RSI поверх цветных уровней"; Прозрачное раскрашивание.
bool Transparent = true;
string Width_Desc = "Ширина сигнальных линий";
int Width = 3;
Внимание:
Цветной RSI не предназначен для автоматической торговли.
