Тут обсуждение и еще варианты



RSI с раскрашенными сигнальными уровнями.



Параметры:

В принципе, там все подписано, но на всякий случай:

string RSIPeriod_Desc = "Период RSI";

int RSIPeriod = 14;

string RSIPrice_Desc = "Цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted";

int RSIPrice = 0;

string HighLevel_Desc = "Верхний уровень RSI"; Выше него индикатор маркируется синим цветом

int HighLevel = 70;

string LowLevel_Desc = "Нижний уровень RSI"; Ниже него индикатор маркируется красным цветом

int LowLevel = 30;

string MarkFalse_Desc = "Маркировать или нет бары, которые при формировании залазили за уровни"; Если true маркируются ложные сигнальные бары.

bool MarkFalse = false;

string Transparent_Desc = "Рисовать RSI поверх цветных уровней"; Прозрачное раскрашивание.

bool Transparent = true;

string Width_Desc = "Ширина сигнальных линий";

int Width = 3;

Внимание:

Цветной RSI не предназначен для автоматической торговли.

