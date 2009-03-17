CodeBaseРазделы
Индикаторы

Цветной RSI - индикатор для MetaTrader 4

TheXpert
Опубликован:
Обновлен:
Тут обсуждение и еще варианты

RSI с раскрашенными сигнальными уровнями.



Параметры:


В принципе, там все подписано, но на всякий случай:

string RSIPeriod_Desc = "Период RSI";


int RSIPeriod = 14;

string RSIPrice_Desc = "Цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted";


int RSIPrice = 0;

string HighLevel_Desc = "Верхний уровень RSI"; Выше него индикатор маркируется синим цветом


int HighLevel = 70;

string LowLevel_Desc = "Нижний уровень RSI"; Ниже него индикатор маркируется красным цветом


int LowLevel = 30;

string MarkFalse_Desc = "Маркировать или нет бары, которые при формировании залазили за уровни"; Если true маркируются ложные сигнальные бары.


bool MarkFalse = false;

string Transparent_Desc = "Рисовать RSI поверх цветных уровней"; Прозрачное раскрашивание.


bool Transparent = true;

string Width_Desc = "Ширина сигнальных линий";


int Width = 3;


Внимание:

Цветной RSI не предназначен для автоматической торговли.


