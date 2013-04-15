Реальный автор:

TheXpert

Классический RSI с раскрашенными сигнальными уровнями. Для моментов времени, когда индикатор RSI попадает в зоны перекупленности и перепроданности, происходит смена цвета индикатора, соответствующая направлению тренда. Растущий тренд окрашивает индикатор в салатовый цвет, падающий в красный.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.03.2009.

Рис.1 Индикатор ColorRSI