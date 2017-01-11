Autor real:

Tor

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores WPR cuyos períodos son diferentes.

Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores WPR de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del WPR lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).

Es decir, si WPR lento es superior a 50, y WPR rápido es superior a WPR lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.

Si WPR lento es inferior a 50, y WPR rápido es inferior a WPR lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.

Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (-50), períodos de WPR lento y rápido, visualización del histograma.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint WPRPeriod1= 14 ; input uint WPRPeriod2= 30 ; input int Level=- 50 ; input int Shift= 0 ;

El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.

0 — Búfer de indicador;

1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;

2 — WPR rápido;

3 — WPR lento;

4 — Diferencia entre dos WPR (MACDWPR).

Fig. 1. Histograma completo del indicador Delta_WPR

Fig. 2. Histograma reducido del indicador Delta_WPR