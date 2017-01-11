CodeBaseSecciones
Delta_WPR - indicador para MetaTrader 5

Delta_WPR.mq5 (15.46 KB) ver
Autor real:

Tor

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores WPR cuyos períodos son diferentes.

Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores WPR de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del WPR lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).

Es decir, si WPR lento es superior a 50, y WPR rápido es superior a WPR lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.

Si WPR lento es inferior a 50, y WPR rápido es inferior a WPR lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.

Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (-50), períodos de WPR lento y rápido, visualización del histograma.

//+----------------------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // Type graph
input uint                 WPRPeriod1=14;    // Fast WPR Period
input uint                 WPRPeriod2=30;    // Slow WPR Period
input int                  Level=-50;        // Signal Level
input int                  Shift=0;          // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.

  • 0 — Búfer de indicador;
  • 1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;
  • 2 — WPR rápido;
  • 3 — WPR lento;
  • 4 — Diferencia entre dos WPR (MACDWPR).

Fig.1. Histograma completo del indicador Delta_WPR

Fig.2. Histograma reducido del indicador Delta_WPR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16499

