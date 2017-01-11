Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Delta_WPR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1110
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Tor
Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores WPR cuyos períodos son diferentes.
Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores WPR de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del WPR lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).
Es decir, si WPR lento es superior a 50, y WPR rápido es superior a WPR lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.
Si WPR lento es inferior a 50, y WPR rápido es inferior a WPR lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.
Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (-50), períodos de WPR lento y rápido, visualización del histograma.
//+----------------------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input uint WPRPeriod1=14; // Fast WPR Period input uint WPRPeriod2=30; // Slow WPR Period input int Level=-50; // Signal Level input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.
- 0 — Búfer de indicador;
- 1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;
- 2 — WPR rápido;
- 3 — WPR lento;
- 4 — Diferencia entre dos WPR (MACDWPR).
Fig. 1. Histograma completo del indicador Delta_WPR
Fig. 2. Histograma reducido del indicador Delta_WPR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16499
Este indicador demuestra visualmente las zonas del cruce de dos medias móviles.YMA
Media móvil para los precios (O+C+H+L)/4.
El indicador Delta_MFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Delta_MFI
El Asesor Experto Exp_Delta_MFI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_MFI.