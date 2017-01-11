Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador de señal que construye la media móvil rápida y lenta, y colorea las zonas formadas por sus intersecciones de acuerdo con el estado del mercado. En los parámetros de entrada se puede ajustar el tipo de la media móvil (simple, exponencial, suavizada, ponderada lineal), selección de períodos de la media rápida y lenta.
El indicador tiene incorporada la posibilidad de enviar alertas en caso del cruce de las medias (por tanto, en caso del cambio de la tendencia).
