MA Ribbon - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
2627
Ranking:
(34)
Publicado:
El indicador de señal que construye la media móvil rápida y lenta, y colorea las zonas formadas por sus intersecciones de acuerdo con el estado del mercado. En los parámetros de entrada se puede ajustar el tipo de la media móvil (simple, exponencial, suavizada, ponderada lineal), selección de períodos de la media rápida y lenta.

El indicador tiene incorporada la posibilidad de enviar alertas en caso del cruce de las medias (por tanto, en caso del cambio de la tendencia).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16495

YMA YMA

Media móvil para los precios (O+C+H+L)/4.

New Bar Alerter New Bar Alerter

Al ser formada una nueva barra, envía la alerta.

Delta_WPR Delta_WPR

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores WPR cuyos períodos son diferentes.

Delta_MFI_HTF Delta_MFI_HTF

El indicador Delta_MFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.