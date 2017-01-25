代码库部分
真实作者:

Tor

基于两个不同周期数的WPR震荡指标差距的趋势分析工具。

本指标对于分析两个不同周期数的WPR指标的人很有用，可以分析它们的相对位置，以及慢速WPR与指定水平(例如50)相比的位置。

也就是说，如果慢速WPR大于50，并且快速WPR大于慢速WPR - 使用超买的颜色画柱形图；

如果慢速 WPR 小于50，并且快速 WPR 小于慢速 WPR — 使用超卖的颜色画柱形图。

所有的设置都可以自定义: 颜色, 信号水平(-50), 慢速和快速 WPR 的周期数，柱形图显示类型。

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // 图的类型
input uint                 WPRPeriod1=14;    // 快速 WPR 周期数
input uint                 WPRPeriod2=30;    // 慢速 WPR 周期数
input int                  Level=-50;        // 信号水平
input int                  Shift=0;          // 指标水平偏移柱数

本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。

  • 0 — 指标缓冲区;
  • 1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;
  • 2 — 快速WPR;
  • 3 — 慢速WPR;
  • 4 — 两个 WPR 之间的差距(MACDWPR).

图1. Delta_WPR 指标的完整柱形图

图2. Delta_WPR 指标的简短版柱形图

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16499

