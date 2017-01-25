请观看如何免费下载自动交易
基于两个不同周期数的WPR震荡指标差距的趋势分析工具。
本指标对于分析两个不同周期数的WPR指标的人很有用，可以分析它们的相对位置，以及慢速WPR与指定水平(例如50)相比的位置。
也就是说，如果慢速WPR大于50，并且快速WPR大于慢速WPR - 使用超买的颜色画柱形图；
如果慢速 WPR 小于50，并且快速 WPR 小于慢速 WPR — 使用超卖的颜色画柱形图。
所有的设置都可以自定义: 颜色, 信号水平(-50), 慢速和快速 WPR 的周期数，柱形图显示类型。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // 图的类型 input uint WPRPeriod1=14; // 快速 WPR 周期数 input uint WPRPeriod2=30; // 慢速 WPR 周期数 input int Level=-50; // 信号水平 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱数
本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。
- 0 — 指标缓冲区;
- 1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;
- 2 — 快速WPR;
- 3 — 慢速WPR;
- 4 — 两个 WPR 之间的差距(MACDWPR).
图1. Delta_WPR 指标的完整柱形图
图2. Delta_WPR 指标的简短版柱形图
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16499
