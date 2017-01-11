CodeBaseSecciones
Indicadores

Delta_MFI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
El indicador Delta_MFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador Delta_MFI.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Delta_MFI_HTF

Delta_WPR Delta_WPR

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores WPR cuyos períodos son diferentes.

MA Ribbon MA Ribbon

Este indicador demuestra visualmente las zonas del cruce de dos medias móviles.

Exp_Delta_MFI Exp_Delta_MFI

El Asesor Experto Exp_Delta_MFI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_MFI.

GMA GMA

Media móvil geométrica.