Delta_WPR - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Tor
Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren WPR erstellt ist.
Der Indikator wird für diejenige nützlich sein, die zwei Indikatoren WPR verschiedener Perioden (schnell und langsam), ihre gegenseitige Standorte, sowie der Standort des langsamen WPR bezüglich der aufgegebenen Ebene (zum Beispiel 50) analysiern.
Das heißt, wenn der langsame WPR mehr als 50 ist, und der schnelle WPR mehr als der langsame WPR ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überkaufs.
Wenn der langsame WPR weniger als 50 ist, und der schnelle WPR weniger als der langsame WPR ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überverkaufs.
Alle Einstellungen werden reguliert: die Farben der Signal-Ebene (50), die Perioden des langsamen und schnellen WPR, die Art der Anzeige des Histogramms.
//+----------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input uint WPRPeriod1=14; // Fast WPR Period input uint WPRPeriod2=30; // Slow WPR Period input int Level=-50; // Signal Level input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
Der Indikator hat 5 Puffer, die nach Ihrem Geschmack verwendet werden können.
- 0 — Der Indikatorpuffer;
- 1 — der farbige Indikatorpuffer mit drei Zuständen der Farbe;
- 2 — der schnelle WPR;
- 3 — der langsame WPR;
- 4 — die Differenz zwischen zwei WPR (MACDWPR).
in Abb.1. Das vollständige Histogramm des Indikators Delta_WPR
in Abb.2. Das optimierte Histogramm des Indikators Delta_WPR
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16499
