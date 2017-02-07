Der echte Autor:

Tor

Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren WPR erstellt ist.

Der Indikator wird für diejenige nützlich sein, die zwei Indikatoren WPR verschiedener Perioden (schnell und langsam), ihre gegenseitige Standorte, sowie der Standort des langsamen WPR bezüglich der aufgegebenen Ebene (zum Beispiel 50) analysiern.

Das heißt, wenn der langsame WPR mehr als 50 ist, und der schnelle WPR mehr als der langsame WPR ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überkaufs.

Wenn der langsame WPR weniger als 50 ist, und der schnelle WPR weniger als der langsame WPR ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überverkaufs.

Alle Einstellungen werden reguliert: die Farben der Signal-Ebene (50), die Perioden des langsamen und schnellen WPR, die Art der Anzeige des Histogramms.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint WPRPeriod1= 14 ; input uint WPRPeriod2= 30 ; input int Level=- 50 ; input int Shift= 0 ;

Der Indikator hat 5 Puffer, die nach Ihrem Geschmack verwendet werden können.

0 — Der Indikatorpuffer;

1 — der farbige Indikatorpuffer mit drei Zuständen der Farbe;

2 — der schnelle WPR;

3 — der langsame WPR;

4 — die Differenz zwischen zwei WPR (MACDWPR).

in Abb.1. Das vollständige Histogramm des Indikators Delta_WPR

in Abb.2. Das optimierte Histogramm des Indikators Delta_WPR