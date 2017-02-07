CodeBaseKategorien
Delta_WPR - Indikator für den MetaTrader 5

Delta_WPR.mq5 (15.46 KB)
Tor

Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren WPR erstellt ist.

Der Indikator wird für diejenige nützlich sein, die zwei Indikatoren WPR verschiedener Perioden (schnell und langsam), ihre gegenseitige Standorte, sowie der Standort des langsamen WPR bezüglich der aufgegebenen Ebene (zum Beispiel 50) analysiern.

Das heißt, wenn der langsame WPR mehr als 50 ist, und der schnelle WPR mehr als der langsame WPR ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überkaufs.

Wenn der langsame WPR weniger als 50 ist, und der schnelle WPR weniger als der langsame WPR ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überverkaufs.

Alle Einstellungen werden reguliert: die Farben der Signal-Ebene (50), die Perioden des langsamen und schnellen WPR, die Art der Anzeige des Histogramms.

//+----------------------------------------------+
//| Eingangsparameter des Indikators                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // Type graph
input uint                 WPRPeriod1=14;    // Fast WPR Period
input uint                 WPRPeriod2=30;    // Slow WPR Period
input int                  Level=-50;        // Signal Level
input int                  Shift=0;          // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars

Der Indikator hat 5 Puffer, die nach Ihrem Geschmack verwendet werden können.

  • 0 — Der Indikatorpuffer;
  • 1 — der farbige Indikatorpuffer mit drei Zuständen der Farbe;
  • 2 — der schnelle WPR;
  • 3 — der langsame WPR;
  • 4 — die Differenz zwischen zwei WPR (MACDWPR).

in Abb.1. Das vollständige Histogramm des Indikators Delta_WPR

in Abb.2. Das optimierte Histogramm des Indikators Delta_WPR

YMA YMA

Der gleitende Mittelwert nach den Preisen(O+C+H+L)/4.

Exp_Delta_RSI Exp_Delta_RSI

Der Experte Exp_Delta_RSI wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Waddah_Attar_Trend gebaut.

Delta_MFI_HTF Delta_MFI_HTF

Der Indikator Delta_MFI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_Delta_MFI Exp_Delta_MFI

Der Experte Exp_Delta_MFI wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Delta_MFI gebaut.