Autor real:

Tor

Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores WPR cujos períodos são diferentes.

O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores WPR - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do WPR lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).

Ou seja, se o WPR lento for superior a 50 e o WPR rápido for superior ao WPR lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.

Se, por um lado, o WPR lento for inferior a 50 e, por outro, o WPR rápido for inferior ao WPR lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.

Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do WPR rápido e lento, visualização do histograma.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint WPRPeriod1= 14 ; input uint WPRPeriod2= 30 ; input int Level=- 50 ; input int Shift= 0 ;

O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.

0 — Buffer de indicador;

1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;

2 — WPR rápido;

3 — WPR lento;

4 — Diferença entre dois WPR (MACDWPR).

Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_WPR

Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_WPR