Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Delta_WPR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1499
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Tor
Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores WPR cujos períodos são diferentes.
O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores WPR - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do WPR lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).
Ou seja, se o WPR lento for superior a 50 e o WPR rápido for superior ao WPR lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.
Se, por um lado, o WPR lento for inferior a 50 e, por outro, o WPR rápido for inferior ao WPR lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.
Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do WPR rápido e lento, visualização do histograma.
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input uint WPRPeriod1=14; // Fast WPR Period input uint WPRPeriod2=30; // Slow WPR Period input int Level=-50; // Signal Level input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador nas barras
O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.
- 0 — Buffer de indicador;
- 1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;
- 2 — WPR rápido;
- 3 — WPR lento;
- 4 — Diferença entre dois WPR (MACDWPR).
Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_WPR
Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_WPR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16499
Média móvel de preços (O+C+H+L)/4.Exp_Delta_RSI
O Expert Advisor Exp_Delta_RSI baseia-se nas alterações de cor do indicador Delta_RSI.
Indicador Delta_MFI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_Delta_MFI
O Expert Advisor Exp_Delta_MFI baseia-se nas alterações de cor do indicador Delta_MFI.