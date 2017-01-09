CodeBaseSeções
Delta_WPR - indicador para MetaTrader 5

Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores WPR cujos períodos são diferentes.

O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores WPR - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do WPR lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).

Ou seja, se o WPR lento for superior a 50 e o WPR rápido for superior ao WPR lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.

Se, por um lado, o WPR lento for inferior a 50 e, por outro, o WPR rápido for inferior ao WPR lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.

Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do WPR rápido e lento, visualização do histograma.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // Type graph
input uint                 WPRPeriod1=14;    // Fast WPR Period
input uint                 WPRPeriod2=30;    // Slow WPR Period
input int                  Level=-50;        // Signal Level
input int                  Shift=0;          // Deslocamento horizontal do indicador nas barras

O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.

  • 0 — Buffer de indicador;
  • 1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;
  • 2 — WPR rápido;
  • 3 — WPR lento;
  • 4 — Diferença entre dois WPR (MACDWPR).

Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_WPR

Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_WPR

Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_WPR

Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_WPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16499

