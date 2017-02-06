無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Tor
異なる周期を持つ2つのWPRオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。
この指標は、、期間（高速及び低速）の違う2つのWPR指標、それらの相対位置、および指定されたレベル（たとえば50）に対する低速WPRの場所の分析に役立ちます。
つまり、低速WPRが50より大きく、高速WPRが低速RSIより大きい場合、ヒストグラムは買われ過ぎの色で塗られます。
低速WPRが50未満で、高速WPRが低速RSIよりも小さい場合は、ヒストグラムは売られ過ぎの色で塗られます。
色、シグナルレベル（-50）、低速及び高速WPRの期間、ヒストグラムの表示タイプなど、すべての設定はカスタマイズすることができます。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // グラフの種類 input uint WPRPeriod1=14; // 高速WPR期間 input uint WPRPeriod2=30; // 低速WPR期間 input int Level=-50; // シグナルレベル input int Shift=0; // バー単位での水平方向の指標のシフト
指標には、自由に使用できる5つのバッファがあります。
- 0 — 指標バッファ
- 1 — 3つの色の状態を持つ色指標
- 2 — 高速WPR
- 3 — 低速WPR
- 4 — 2つのWPRの差 (MACDWPR)
図1 Delta_WPR指標の完全なヒストグラム
図2 Delta_WPR指標の短縮されたヒストグラム
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16499
