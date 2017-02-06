実際の著者：

Tor

異なる周期を持つ2つのWPRオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。

この指標は、、期間（高速及び低速）の違う2つのWPR指標、それらの相対位置、および指定されたレベル（たとえば50）に対する低速WPRの場所の分析に役立ちます。

つまり、低速WPRが50より大きく、高速WPRが低速RSIより大きい場合、ヒストグラムは買われ過ぎの色で塗られます。

低速WPRが50未満で、高速WPRが低速RSIよりも小さい場合は、ヒストグラムは売られ過ぎの色で塗られます。

色、シグナルレベル（-50）、低速及び高速WPRの期間、ヒストグラムの表示タイプなど、すべての設定はカスタマイズすることができます。

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint WPRPeriod1= 14 ; input uint WPRPeriod2= 30 ; input int Level=- 50 ; input int Shift= 0 ;

指標には、自由に使用できる5つのバッファがあります。

0 — 指標バッファ

1 — 3つの色の状態を持つ色指標

2 — 高速WPR

3 — 低速WPR

4 — 2つのWPRの差 (MACDWPR)

図1 Delta_WPR指標の完全なヒストグラム

図2 Delta_WPR指標の短縮されたヒストグラム