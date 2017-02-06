コードベースセクション
Delta_WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Tor

異なる周期を持つ2つのWPRオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。

この指標は、、期間（高速及び低速）の違う2つのWPR指標、それらの相対位置、および指定されたレベル（たとえば50）に対する低速WPRの場所の分析に役立ちます。

つまり、低速WPRが50より大きく、高速WPRが低速RSIより大きい場合、ヒストグラムは買われ過ぎの色で塗られます。

低速WPRが50未満で、高速WPRが低速RSIよりも小さい場合は、ヒストグラムは売られ過ぎの色で塗られます。

色、シグナルレベル（-50）、低速及び高速WPRの期間、ヒストグラムの表示タイプなど、すべての設定はカスタマイズすることができます。 

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // グラフの種類
input uint                 WPRPeriod1=14;    // 高速WPR期間
input uint                 WPRPeriod2=30;    // 低速WPR期間
input int                  Level=-50;        // シグナルレベル
input int                  Shift=0;          // バー単位での水平方向の指標のシフト

指標には、自由に使用できる5つのバッファがあります。

  • 0 — 指標バッファ
  • 1 — 3つの色の状態を持つ色指標
  • 2 — 高速WPR
  • 3 — 低速WPR
  • 4 — 2つのWPRの差 (MACDWPR)

図1　Delta_WPR指標の完全なヒストグラム

図2　Delta_WPR指標の短縮されたヒストグラム

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16499

