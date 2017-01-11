CodeBaseSecciones
Exp_Delta_MFI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
Delta_MFI.mq5 (15.75 KB) ver
\MQL5\Experts\
Exp_Delta_MFI.mq5 (13.15 KB) ver
El Asesor Experto Exp_Delta_MFI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_MFI. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma del indicador ha cambiado al azul tendencial o rosado.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Delta_MFI.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Delta_MFI_HTF Delta_MFI_HTF

El indicador Delta_MFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Delta_WPR Delta_WPR

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores WPR cuyos períodos son diferentes.

GMA GMA

Media móvil geométrica.

Cauchy difference Cauchy difference

Diferencia de Koshi. El indicador muestra la diferencia entre la media aritmética y la media geométrica de los precios.