CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fibonacci Auto Channel - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
6367
Avaliação:
(40)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador revela os extremos de preços durante um período determinado e plota dentro desses limites as zonas Fibo. O maior máximo e o menor mínimo são marcados com cores (isso ajuda a acompanhar melhor a tendência).



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16488

MACD Candles MACD Candles

Uma outra interpretação da MACD: desta vez na forma de uma vela

Candles, arbitrary seconds Candles, arbitrary seconds

O indicador modela as barras para um período especificado em segundos, em vez de se basear em ticks.

Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

Bandas de Bollinger com escolha do método de cálculo do desvio, isto é, padrão ou imparcial.

Quantile Bands Quantile Bands

O indicador plota bandas com base em três quantis.