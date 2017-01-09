Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fibonacci Auto Channel - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 6367
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
O indicador revela os extremos de preços durante um período determinado e plota dentro desses limites as zonas Fibo. O maior máximo e o menor mínimo são marcados com cores (isso ajuda a acompanhar melhor a tendência).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16488
