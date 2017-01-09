und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fibonacci Auto Channel - Indikator für den MetaTrader 5
- Mladen Rakic
- 2484
Der Indikator findet das Minimum und Maximum für den Wunsch-Zeitraum und zeichnet Fibo Zonen in diesen Grenzen. Höchstes Hoch und tiefstes Tief des aktuellen Trends werden durch Farbe markiert (manchmal ist dies sehr nützlich, um die Änderung im "Trend" von diesen Extrema zu sehen).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16488
