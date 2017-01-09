CodeBaseKategorien
Fibonacci Auto Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Der Indikator findet das Minimum und Maximum für den Wunsch-Zeitraum und zeichnet Fibo Zonen in diesen Grenzen. Höchstes Hoch und tiefstes Tief des aktuellen Trends werden durch Farbe markiert (manchmal ist dies sehr nützlich, um die Änderung im "Trend" von diesen Extrema zu sehen).



