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Индикаторы

Fibonacci Auto Channel - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
4708
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор выявляет экстремумы цены за заданный период и отрисовывает в этих границах фибо-зоны. Наибольший максимум и наименьший минимум  отмечены цветом (это помогает более наглядно отслеживать движение тренда).



MACD Candles MACD Candles

Еще одна интерпретация MACD: на этот раз в свечном виде

ColorX2MA_Alert ColorX2MA_Alert

Индикатор ColorX2MA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

Полосы Боллинджера с возможностью выбора способа расчета отклонения - стандартного или несмещенного.

Quantile Bands Quantile Bands

Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.