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Fibonacci Auto Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выявляет экстремумы цены за заданный период и отрисовывает в этих границах фибо-зоны. Наибольший максимум и наименьший минимум отмечены цветом (это помогает более наглядно отслеживать движение тренда).
MACD Candles
Еще одна интерпретация MACD: на этот раз в свечном видеColorX2MA_Alert
Индикатор ColorX2MA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Bollinger Bands with Filling
Полосы Боллинджера с возможностью выбора способа расчета отклонения - стандартного или несмещенного.Quantile Bands
Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.