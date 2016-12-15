無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
フィボナッチオートチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
Mladen Rakic
2617
-
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、望まれた期間の最小値と最大値を見つけ出し、境界内にフィボゾーンを描きます。現在のトレンドの最高高値と最低安値は色でマークされています（これらの極値のトレンドの変化の観察は非常に便利な場合があります）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16488
