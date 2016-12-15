コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フィボナッチオートチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
2617
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
この指標は、望まれた期間の最小値と最大値を見つけ出し、境界内にフィボゾーンを描きます。現在のトレンドの最高高値と最低安値は色でマークされています（これらの極値のトレンドの変化の観察は非常に便利な場合があります）。




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16488

MACDローソク足 MACDローソク足

これはMACDを作るもう一つの方法です。価格とシグナルラインなしでローソク足が表示されます。

ローソク足、任意の秒 ローソク足、任意の秒

これは、任意の秒でシミュレートされたデータを生成する指標です。

塗りつぶし付きのボリンジャーバンド 塗りつぶし付きのボリンジャーバンド

このバージョンのボリンジャーバンドは、サンプルまたは補正されていない偏差として標準偏差を計算することができます。

Quantileバンド Quantileバンド

この指標は3つの分位値を使用して「バンド」を構築します。