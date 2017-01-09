Participe de nossa página de fãs
MACD Candles - indicador para MetaTrader 5
Mladen Rakic
Outra interpretação da MACD. Não há nenhuma linha de sinal nem preços. Em vez disso, são calculados os 4 valores da MACD (com base em Open, Close, High e Low), com base neles é plotado um gráfico, sob a forma de velas. A cor das velas (e tendências que devem ser demonstradas usando a MACD) dependem os valores de Open e Close. Para calcular o desvio, eu decidi usar 4 tipos de médias móveis (apesar do fato de que, por definição,a MACD de Gerald Appel só é calculada como a diferença entre a EMA rápida e lenta). Assim, podemos obter uma MACD com base em SMA, SMMA e LWMA, e eles todos são calculados no mesmo período.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16484
