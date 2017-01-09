CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MACD Candles - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
4343
Avaliação:
(27)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Outra interpretação da MACD. Não há nenhuma linha de sinal nem preços. Em vez disso, são calculados os 4 valores da MACD (com base em Open, Close, High e Low), com base neles é plotado um gráfico, sob a forma de velas. A cor das velas (e tendências que devem ser demonstradas usando a MACD) dependem os valores de Open e Close. Para calcular o desvio, eu decidi usar 4 tipos de médias móveis (apesar do fato de que, por definição,a MACD de Gerald Appel só é calculada como a diferença entre a EMA rápida e lenta). Assim, podemos obter uma MACD com base em SMA, SMMA e LWMA, e eles todos são calculados no mesmo período.




    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16484

    Candles, arbitrary seconds Candles, arbitrary seconds

    O indicador modela as barras para um período especificado em segundos, em vez de se basear em ticks.

    Harmonic Pattern Finder Harmonic Pattern Finder

    Indicador para mostrar padrões harmônicos existentes e emergentes no gráfico.

    Fibonacci Auto Channel Fibonacci Auto Channel

    O indicador revela os extremos de preços durante um período determinado e constrói dentro desses limites as zonas Fibo.

    Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

    Bandas de Bollinger com escolha do método de cálculo do desvio, isto é, padrão ou imparcial.