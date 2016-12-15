無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MACDローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 2468
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
シグナルラインや価格はありません。代わりに（始値、終値、高値、安値の）4つのMACD値を計算し、それらの4つの値からMACDをローソク足として構成します。ローソク足の色（そしてMACDが示すべき「トレンド」）は、始値と終値のMACD（斜面などではない）によって決まります。
計算は修正されました。私は4種類の平均を使用することを決めました（Gerald Appelの定義によればMACDは高速EMA-低速EMAとして計算されますが）。よって、同じ計算期間のSMA、SMMA、LWMAのMACDを持つことができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16484
ローソク足、任意の秒
これは、任意の秒でシミュレートされたデータを生成する指標です。Monthly Weekly Levels
このスクリプトは、チャートの月ごとおよび週ごとのレベルを表示します。
フィボナッチオートチャンネル
この指標は、望まれた期間の最小値と最大値を見つけ出し、境界内にフィボゾーンを描きます。塗りつぶし付きのボリンジャーバンド
このバージョンのボリンジャーバンドは、サンプルまたは補正されていない偏差として標準偏差を計算することができます。