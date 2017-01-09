und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACD Candles - Indikator für den MetaTrader 5
Mladen Rakic
Er hat keine Signallinie und keinen Preis. Stattdessen werden 4 MACD-Werte berechnet (von Open, Close, High und low) und konstruiert den MACD aus diesen 4 Werten als Kerze. Farbe der Kerzen (und des "Trends" den der MACD zeigen sollte) hängt vom MACD von Open und Close ab (nicht von einer Steigung oder etwas ähnlichem)
Eine Abweichung wurde bei der Berechnung gemacht: Ich beschloss, die 4 Arten von Mittelwerten zu erlauben, die verwendet werden sollen (auch wenn MACD per Definition von Gerald Appel als ema(fast)-ema(slow)) berechnet wird). Wir können daher einen MACD von sma, smma und lwma haben – alle verwenden dieselben Berechnungsperioden.
