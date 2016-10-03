Еще одна интерпретация MACD. Здесь нет ни сигнальной линии, ни цены. Вместо этого рассчитываются 4 значения MACD (на основании Open, Close, High и Low), и на их основании строится график в виде свечей. Цвет свечей (и тренды, которые должны быть продемонстрированы с помощью MACD) зависят от значений Open и Close. Для расчета отклонения я решил использовать 4 типа скользящих средних (несмотря на то, что по определению Джералда Аппеля MACD рассчитывается только как разница между быстрой и медленной EMA). Таким образом, мы можем получить MACD на основе SMA, SMMA и LWMA, и все они рассчитываются на одном и том же периоде.









