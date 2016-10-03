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MACD Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Еще одна интерпретация MACD. Здесь нет ни сигнальной линии, ни цены. Вместо этого рассчитываются 4 значения MACD (на основании Open, Close, High и Low), и на их основании строится график в виде свечей. Цвет свечей (и тренды, которые должны быть продемонстрированы с помощью MACD) зависят от значений Open и Close. Для расчета отклонения я решил использовать 4 типа скользящих средних (несмотря на то, что по определению Джералда Аппеля MACD рассчитывается только как разница между быстрой и медленной EMA). Таким образом, мы можем получить MACD на основе SMA, SMMA и LWMA, и все они рассчитываются на одном и том же периоде.
Индикатор ColorX2MA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Delta_RSI
Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов RSI.
Индикатор выявляет экстремумы цены за заданный период и строит в этих границах фибо-зоны.Bollinger Bands with Filling
Полосы Боллинджера с возможностью выбора способа расчета отклонения - стандартного или несмещенного.