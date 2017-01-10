请观看如何免费下载自动交易
MACD Candles - MetaTrader 5脚本
Mladen Rakic
3400
它没有信号线, 它没有价格。代之, 它计算 4 个 MACD 值 (开盘价, 收盘价, 最高价和最低价), 并依据这 4 个值构建一根 MACD 蜡烛。蜡烛的颜色 (和 macd 应代表的 "趋势") 取决于 macd 的开盘和收盘 (而非坡度或类似的东西)。
计算中产生的偏离: 我决定允许使用均值的 4 个类型 (即使根据 Gerald Appel 的定义, macd 的计算应为 ema(快速)-ema(慢速))。所以我们可以有一条 smd、smma 和 lwma 的 macd — 都使用相同的计算周期。
