Indikator der Ranges der letzten drei Kerzen für den vom Trader ausgewählten TimeFrame. Der Indikator zeigt die Ranges der Preisänderungen der letzten drei Balken des im Indikator gewählten Handelsinstruments.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).

Abb.1 Der CandleSize Indikator