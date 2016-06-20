CodeBaseKategorien
Indikatoren

CandleSize - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
834
(27)
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ansehen
candlesize.mq5 (10.62 KB) ansehen
Indikator der Ranges der letzten drei Kerzen für den vom Trader ausgewählten TimeFrame. Der Indikator zeigt die Ranges der Preisänderungen der letzten drei Balken des im Indikator gewählten Handelsinstruments. 

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). 

Abb.1 Der CandleSize Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1647

