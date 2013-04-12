CodeBaseРазделы
Индикаторы

CandleSize - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2824
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор диапазонов последних трёх свеч выбранного трейдером таймфрейма. Индикатор отображает диапазоны изменения цены на трёх последних барах выбранного в настройках индикатора торгового инструмента. 

Индикатор использует класс  библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include). 

Рис.1 Индикатор CandleSize

