Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CandleSize - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2824
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор диапазонов последних трёх свеч выбранного трейдером таймфрейма. Индикатор отображает диапазоны изменения цены на трёх последних барах выбранного в настройках индикатора торгового инструмента.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1 Индикатор CandleSize
Exp_QQECloud
Торговая система с использованием трендового индикатора Exp_QQECloud.MorningFlat
Этот индикатор отображает уровни "утреннего флэта" и показывает возможные цели
Exp_Color3rdGenXMA
Торговая система для торговли на трендовом рынке с использованием мувинга Color3rdGenXMA.ColorRSI
RSI с раскрашенными сигнальными уровнями.