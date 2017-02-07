Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Waddah_Attar_Pivot_V2 - Indikator für den MetaTrader 5
- 928
- Veröffentlicht:
Der echte Autor:
waddahattar@hotmail.com
Drei Pivots auf einem Chart mit der Möglichkeit, ihre Timeframe zu ändern.
in Abb.1. Der Indikator Waddah_Attar_Pivot_V2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16457
