CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Waddah_Attar_Pivot_V2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
928
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

waddahattar@hotmail.com

Drei Pivots auf einem Chart mit der Möglichkeit, ihre Timeframe zu ändern.

in Abb.1. Der Indikator Waddah_Attar_Pivot_V2

in Abb.1. Der Indikator Waddah_Attar_Pivot_V2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16457

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

Noch eine Variante des Zickzags von Rocha.

XFatlXSatlMACD_HTF XFatlXSatlMACD_HTF

Der Indikator XFatlXSatlMACD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

BykovTrendAlert BykovTrendAlert

Der semaphore Signal-Indikator BykovTrend mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

Delta_RSI Delta_RSI

Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren RSI erstellt ist.