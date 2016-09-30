Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ещё один вариант зигзага от Роша.

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Индикатор моделирует бары за заданный в секундах период, а не на основании тиков.