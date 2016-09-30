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Индикаторы

Waddah_Attar_Pivot_V2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2207
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

waddahattar@hotmail.com

Три пивота на одном графике с возможностью менять их таймфреймы.

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Pivot_V2

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Pivot_V2

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

Ещё один вариант зигзага от Роша.

XFatlXSatlMACD_HTF XFatlXSatlMACD_HTF

Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BykovTrendAlert BykovTrendAlert

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Candles, arbitrary seconds Candles, arbitrary seconds

Индикатор моделирует бары за заданный в секундах период, а не на основании тиков.