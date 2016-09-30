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Waddah_Attar_Pivot_V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
waddahattar@hotmail.com
Три пивота на одном графике с возможностью менять их таймфреймы.
Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Pivot_V2
Zigzag2_R_Color
Ещё один вариант зигзага от Роша.XFatlXSatlMACD_HTF
Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
BykovTrendAlert
Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Candles, arbitrary seconds
Индикатор моделирует бары за заданный в секундах период, а не на основании тиков.