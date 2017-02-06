入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXFatlXSatlMACD指標です。

RoshによるZigZagのあと一つのバリアントです。

アラート、メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知送信機能を備えたBykovTrendセマフォ⁻指標です。

異なる周期を持つ2つのRSIオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。