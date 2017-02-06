コードベースセクション
Waddah_Attar_Pivot_V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

waddahattar@hotmail.com

時間枠変更機能を持つ、1つのチャートにツリーピボットを表示する指標です。

図1　Waddah_Attar_Pivot_V2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16457

