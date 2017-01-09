Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Waddah_Attar_Pivot_V2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1566
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
waddahattar@hotmail.com
Três pivot no mesmo gráfico com a possibilidade de alterar seus timeframes.
Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Pivot_V2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16457
Zigzag2_R_Color
Outra variante do ZigZag de Roche.XFatlXSatlMACD_HTF
Indicador XFatlXSatlMACD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
BykovTrendAlert
Indicador de sinal semáforo BykovTrend com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.Delta_RSI
Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores RSI cujos períodos são diferentes.