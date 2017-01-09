CodeBaseSeções
Indicadores

Waddah_Attar_Pivot_V2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1566
(15)
Autor real:

waddahattar@hotmail.com

Três pivot no mesmo gráfico com a possibilidade de alterar seus timeframes.

Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Pivot_V2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16457

