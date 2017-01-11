CodeBaseSecciones
Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores RSI cuyos períodos son diferentes.

Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores RSI de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del RSI lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).

Es decir, si RSI lento es superior a 50, y RSI rápido es superior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.

Si RSI lento es inferior a 50, y RSI rápido es inferior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.

Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (50), períodos de RSI lento y rápido, visualización del histograma.

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // Type graph
//---
input uint                 RSIPeriod1=14;    // Fast RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice1=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 RSIPeriod2=50;    // Slow RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice2=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 Level=50;         // Signal Level
//---
input int                  Shift=0;          // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.

  • 0 — Búfer de indicador;
  • 1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;
  • 2 — RSI rápido;
  • 3 — RSI lento;
  • 4 — Diferencia entre dos RSI (MACDRSI).

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.09.2016.

Fig.1. Histograma completo del indicador Delta_RSI

Fig. 1. Histograma completo del indicador Delta_RSI

Fig.2. Histograma reducido del indicador Delta_RSI

Fig. 2. Histograma reducido del indicador Delta_RSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16476

