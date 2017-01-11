Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Delta_RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1064
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Tor
Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores RSI cuyos períodos son diferentes.
Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores RSI de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del RSI lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).
Es decir, si RSI lento es superior a 50, y RSI rápido es superior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.
Si RSI lento es inferior a 50, y RSI rápido es inferior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.
Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (50), períodos de RSI lento y rápido, visualización del histograma.
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph //--- input uint RSIPeriod1=14; // Fast RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1=PRICE_CLOSE; //--- input uint RSIPeriod2=50; // Slow RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2=PRICE_CLOSE; //--- input uint Level=50; // Signal Level //--- input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.
- 0 — Búfer de indicador;
- 1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;
- 2 — RSI rápido;
- 3 — RSI lento;
- 4 — Diferencia entre dos RSI (MACDRSI).
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.09.2016.
Fig. 1. Histograma completo del indicador Delta_RSI
Fig. 2. Histograma reducido del indicador Delta_RSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16476
Indicador de señal semafórico BykovTrend con el envío de alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.Waddah_Attar_Pivot_V2
Tres pivot en el mismo gráfico con posibilidad de cambiar los períodos de tiempo.
El indicador ColorX2MA permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev
Sistema de trading a base de las señales del indicador ColorXvaMA_Digit_StDev.