Autor real:

Tor

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores RSI cuyos períodos son diferentes.

Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores RSI de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del RSI lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).

Es decir, si RSI lento es superior a 50, y RSI rápido es superior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.

Si RSI lento es inferior a 50, y RSI rápido es inferior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.

Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (50), períodos de RSI lento y rápido, visualización del histograma.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint RSIPeriod1= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1= PRICE_CLOSE ; input uint RSIPeriod2= 50 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2= PRICE_CLOSE ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.

0 — Búfer de indicador;

1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;

2 — RSI rápido;

3 — RSI lento;

4 — Diferencia entre dos RSI (MACDRSI).

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.09.2016.

Fig. 1. Histograma completo del indicador Delta_RSI

Fig. 2. Histograma reducido del indicador Delta_RSI