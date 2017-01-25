代码库部分
Waddah_Attar_Pivot_V2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

waddahattar@hotmail.com

本指标在一个图表上显示了三个轴点，并且可以修改它们的时段。

图1. Waddah_Attar_Pivot_V2 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16457

