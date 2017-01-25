请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Waddah_Attar_Pivot_V2 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1452
- 等级:
-
- 已发布:
真实作者:
waddahattar@hotmail.com
本指标在一个图表上显示了三个轴点，并且可以修改它们的时段。
图1. Waddah_Attar_Pivot_V2 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16457
