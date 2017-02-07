CodeBaseKategorien
si_q_asi - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Evgeniy Butakov

Der kombinierte Indikator, der nach der Formel Welles Wilder gerechnet wird, der "den Index der Schwankung" und "den Speicherindex der Schwankung" die Preise in Form von einem farbigen Histogramm zeigt.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 15.09.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator si_q_asi

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16388

