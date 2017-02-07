und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
si_q_asi - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 757
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Evgeniy Butakov
Der kombinierte Indikator, der nach der Formel Welles Wilder gerechnet wird, der "den Index der Schwankung" und "den Speicherindex der Schwankung" die Preise in Form von einem farbigen Histogramm zeigt.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 15.09.2016. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator si_q_asi
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16388
Der Indikator Color Day zeichnet mit einer Farbe eines Stier- oder Bärentages.ColorJSatl_Digit
Der glättende schnelle digitale Filter JSatl mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.
Der Indikator zeigt die Kraft der "Stiere" und "Bären" nach einer einfachen Weise in einem Fenster.Waddah_Attar_Trend
Der Trend-Indikator, der die Summe des Wertes MACD und des mittelwertigen Preises des Finanzaktivs verwendet, wird in Form von einem farbigen Histogramm erstellt.