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si_q_asi - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Evgeniy Butakov
Комбинированный индикатор, рассчитываемый по формуле Уэльсома Уайлдера, который показывает "Индекс колебания" и "Накопительный Индекс колебания" цены в виде цветной гистограммы.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.09.2016.
Рис.1. Индикатор si_q_asi
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