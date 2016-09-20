Реальный автор:

Evgeniy Butakov

Комбинированный индикатор, рассчитываемый по формуле Уэльсома Уайлдера, который показывает "Индекс колебания" и "Накопительный Индекс колебания" цены в виде цветной гистограммы.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.09.2016.

Рис.1. Индикатор si_q_asi