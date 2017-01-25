代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

si_q_asi - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1332
等级:
(12)
已发布:
si_q_asi.mq5 (15.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Evgeniy Butakov

这是一个组合的指标，根据 Welles Wilder 的公式进行计算, 以柱形图的形式显示了价格的 "波动指标(Fluctuation indicator)"和"累积波动指数(Cumulative Fluctuation index)"。

本指标最初是使用MQL4语言实现并且首先于2016年9月15日发布于代码库中。

图1. si_q_asi 指标

图1. si_q_asi 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16388

Color Day Color Day

Color Day 指标使用不同颜色绘制出牛市和熊市的交易日。

ColorJSatl_Digit ColorJSatl_Digit

平滑过的快速数字过滤器 JSatl，并且有颜色来指示移动方向，以价格标签的形式显示了最近的数值，可以近似到所需的小数点位数。

Bear_Bulls_Power Bear_Bulls_Power

本指标在单个窗口内以一种简单的方式显示了多头和空头的强度。

Waddah_Attar_Trend Waddah_Attar_Trend

一个趋势指标，它使用了 MACD 的数值乘以资产的平均价格，以彩色柱形图形式显示。