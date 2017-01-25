请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Evgeniy Butakov
这是一个组合的指标，根据 Welles Wilder 的公式进行计算, 以柱形图的形式显示了价格的 "波动指标(Fluctuation indicator)"和"累积波动指数(Cumulative Fluctuation index)"。
本指标最初是使用MQL4语言实现并且首先于2016年9月15日发布于代码库中。
图1. si_q_asi 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16388
Color Day
Color Day 指标使用不同颜色绘制出牛市和熊市的交易日。ColorJSatl_Digit
平滑过的快速数字过滤器 JSatl，并且有颜色来指示移动方向，以价格标签的形式显示了最近的数值，可以近似到所需的小数点位数。
Bear_Bulls_Power
本指标在单个窗口内以一种简单的方式显示了多头和空头的强度。Waddah_Attar_Trend
一个趋势指标，它使用了 MACD 的数值乘以资产的平均价格，以彩色柱形图形式显示。