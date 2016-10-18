CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_JSatl_Digit_System - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
931
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_JSatl_Digit_System.mq5 (13.14 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
JSatl_Digit_System.mq5 (26.28 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Sistema comercial construido con las señales del indicador JSatl_Digit_System. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una barra de color y en la vela anterior la barra ha sido del color opuesto o no ha habido barra en absoluto.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador JSatl_Digit_System.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

JSatl_Digit_System JSatl_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JSatl_Digit.

Exp_AFL_WinnerV2 Exp_AFL_WinnerV2

Experto Exp_AFL_WinnerV2 con uso del indicador AFL_WinnerV2.

ColorJSatl_Digit ColorJSatl_Digit

Filtro digital rápido suavizado JSatl con indicación de color de la dirección del movimiento, también representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.

Color Day Color Day

El indicador Color Day designa con un color los días alcistas o bajistas.