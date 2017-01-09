Participe de nossa página de fãs
Color Day - indicador para MetaTrader 5
O indicador Color Day indica os dias de tendência ascendente ou descendente usando cores.
Se o preço de fechamento do dia for superior ao preço de abertura, será pintado em cor azul (é definido nas configurações).
input color UP = Blue; // cor do dia de tendência ascendente
Se o preço de fechamento do dia for inferior ao preço de abertura, será pintado em cor vermelha (é definido nas configurações).
input color DN = Red; // cor do dia de tendência descendente
Copiamos os preços de abertura, fechamento e tempo de abertura para o número de dias definido Days:
CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm); CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op); CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);
nas matrizes correspondentes:
datetime tm[]; double op[]; double cl[];
Antes de instalar o indicador no gráfico definimos a dimensão de matrizes:
int OnInit() { //--- indicator buffers mapping Comment(""); ArrayResize(tm,Days); ArrayResize(op,Days); ArrayResize(cl,Days); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Atribuímos - com a variável - os valores das células da matriz e determinamos o tempo de fechamento do dia time1:
datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+3600*24; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i];
С помощью функции PutRect():
void PutRect(string name,datetime t1,double p1,datetime t2,double p2,color clr) { ObjectDelete(0,name); //--- criamos um retângulo de acordo com as coordenadas definidas ObjectCreate(0,name,OBJ_RECTANGLE,0,t1,p1,t2,p2); //--- definimos a cor do retângulo ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr); //--- habilitamos (true) ou desativamos (false) o modo de preenchimento do retângulo ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FILL,true); }
Pintamos o dia dependendo da direção do preço:
if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);
В цикле пройдем по всем дням, указанным в настройках Days:
for(int i=0;i<=Days;i++) { CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm); CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op); CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl); datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+3600*24; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i]; if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);
Ao remover o indicador do gráfico usando a função DeleteObjects():
void DeleteObjects() { for(int i=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE)-1;i>=0;i--) { string name=ObjectName(0,i,0,OBJ_RECTANGLE); if(StringFind(name,"Rect",0)>=0) ObjectDelete(0,name); } }
Removemos os objetos criados do gráfico:
void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); DeleteObjects(); }
Opções:
input int Days = 11; // dias para cálculo input color UP = Blue; // cor do dia de tendência ascendente input color DN = Red; // cor do dia de tendência descendente
Figura 1. Indicador no gráfico
Dicas:
- O indicador Color Day é um assistente visual durante a negociação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16383
