Indicadores

Color Day - indicador para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2032
Avaliação:
(23)
Publicado:
O indicador Color Day indica os dias de tendência ascendente ou descendente usando cores.

Se o preço de fechamento do dia for superior ao preço de abertura, será pintado em cor azul (é definido nas configurações).

input color UP = Blue;  // cor do dia de tendência ascendente

Se o preço de fechamento do dia for inferior ao preço de abertura, será pintado em cor vermelha (é definido nas configurações).

input color DN = Red;   // cor do dia de tendência descendente

Copiamos os preços de abertura, fechamento e tempo de abertura para o número de dias definido Days:

CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm);
      CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op);
      CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);

nas matrizes correspondentes:

datetime tm[];
double op[];
double cl[];

Antes de instalar o indicador no gráfico definimos a dimensão de matrizes:

int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   Comment("");
   ArrayResize(tm,Days);
   ArrayResize(op,Days);
   ArrayResize(cl,Days);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Atribuímos - com a variável - os valores das células da matriz e determinamos o tempo de fechamento do dia time1:

datetime time0=tm[i];
      datetime time1=time0+3600*24;
      double dopen=op[i];
      double dclose=cl[i];

С помощью функции PutRect():

void PutRect(string name,datetime t1,double p1,datetime t2,double p2,color clr)
  {
   ObjectDelete(0,name);
//--- criamos um retângulo de acordo com as coordenadas definidas
   ObjectCreate(0,name,OBJ_RECTANGLE,0,t1,p1,t2,p2);
//--- definimos a cor do retângulo
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- habilitamos (true) ou desativamos (false) o modo de preenchimento do retângulo 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FILL,true);
  }

Pintamos o dia dependendo da direção do preço:

if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN);
      if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

В цикле пройдем по всем дням, указанным в настройках Days:

for(int i=0;i<=Days;i++)
     {
      CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm);
      CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op);
      CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);

      datetime time0=tm[i];
      datetime time1=time0+3600*24;
      double dopen=op[i];
      double dclose=cl[i];

      if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN);
      if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

Ao remover o indicador do gráfico usando a função DeleteObjects():

void DeleteObjects()
  {
   for(int i=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE)-1;i>=0;i--)
     {
      string name=ObjectName(0,i,0,OBJ_RECTANGLE);
      if(StringFind(name,"Rect",0)>=0) ObjectDelete(0,name);
     }
  }


Removemos os objetos criados do gráfico:

void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
   DeleteObjects();
  }

Opções:

input int   Days = 11;  // dias para cálculo
input color UP = Blue;  // cor do dia de tendência ascendente
input color DN = Red;   // cor do dia de tendência descendente

Figura 1. Indicador no gráfico


Dicas:

  • O indicador Color Day é um assistente visual durante a negociação.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16383

