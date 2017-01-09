O indicador Color Day indica os dias de tendência ascendente ou descendente usando cores.

Se o preço de fechamento do dia for superior ao preço de abertura, será pintado em cor azul (é definido nas configurações).

input color UP = Blue;

Se o preço de fechamento do dia for inferior ao preço de abertura, será pintado em cor vermelha (é definido nas configurações).

input color DN = Red;

Copiamos os preços de abertura, fechamento e tempo de abertura para o número de dias definido Days:

CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl);

nas matrizes correspondentes:

datetime tm[]; double op[]; double cl[];

Antes de instalar o indicador no gráfico definimos a dimensão de matrizes:

int OnInit () { Comment ( "" ); ArrayResize (tm,Days); ArrayResize (op,Days); ArrayResize (cl,Days); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Atribuímos - com a variável - os valores das células da matriz e determinamos o tempo de fechamento do dia time1:

datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i];

С помощью функции PutRect():

void PutRect( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color clr) { ObjectDelete ( 0 ,name); ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_RECTANGLE , 0 ,t1,p1,t2,p2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FILL , true ); }

Pintamos o dia dependendo da direção do preço:

if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

В цикле пройдем по всем дням, указанным в настройках Days:

for ( int i= 0 ;i<=Days;i++) { CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl); datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i]; if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

Ao remover o indicador do gráfico usando a função DeleteObjects():

void DeleteObjects() { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 , OBJ_RECTANGLE ); if ( StringFind (name, "Rect" , 0 )>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,name); } }



Removemos os objetos criados do gráfico:

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); DeleteObjects(); }

Opções:

input int Days = 11 ; input color UP = Blue; input color DN = Red;

Figura 1. Indicador no gráfico





