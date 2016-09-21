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Color Day - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Color Day обозначает цветом бычий или медвежий день.
Если цена закрытия дня больше цены открытия, закрашиваем синим цветом (задается в настройках).
input color UP = Blue; // цвет бычьего дня
Если цена закрытия дня меньше цены открытия, закрашиваем красным цветом (задается в настройках).
input color DN = Red; // цвет медвежьего дня
Копируем цены открытия, закрытия и время открытия для указанного количества дней Days:
CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm); CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op); CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);
в соответствующие массивы:
datetime tm[]; double op[]; double cl[];
Перед установкой индикатора на график укажем размерность массивов:
int OnInit() { //--- indicator buffers mapping Comment(""); ArrayResize(tm,Days); ArrayResize(op,Days); ArrayResize(cl,Days); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Присвоим переменным значения ячеек массива и определим время закрытия дня time1:
datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+3600*24; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i];
С помощью функции PutRect():
void PutRect(string name,datetime t1,double p1,datetime t2,double p2,color clr) { ObjectDelete(0,name); //--- создадим прямоугольник по заданным координатам ObjectCreate(0,name,OBJ_RECTANGLE,0,t1,p1,t2,p2); //--- установим цвет прямоугольника ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr); //--- включим (true) или отключим (false) режим заливки прямоугольника ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FILL,true); }
Закрасим день в зависимости от того, куда пошла цена:
if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);
В цикле пройдем по всем дням, указанным в настройках Days:
for(int i=0;i<=Days;i++) { CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm); CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op); CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl); datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+3600*24; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i]; if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);
При удалении индикатора с графика, с помощью функции DeleteObjects():
void DeleteObjects() { for(int i=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE)-1;i>=0;i--) { string name=ObjectName(0,i,0,OBJ_RECTANGLE); if(StringFind(name,"Rect",0)>=0) ObjectDelete(0,name); } }
Удалим созданные объекты с графика:
void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); DeleteObjects(); }
Настройки:
input int Days = 11; // дней для расчета input color UP = Blue; // цвет бычьего дня input color DN = Red; // цвет медвежьего дня
Рис 1. Индикатор на графике
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