Der Indikator Color Day zeichnet mit einer Farbe eines Stier- oder Bärentages.

Wenn der Exit-Preis des Tages mehr als der Preis der Eröffnung ist, färben wir es mit der blauen Farbe (es wird in Einstellungen gegeben).

input color UP = Blue;

Wenn der Exit-Preis des Tages weniger als der Preis der Eröffnung ist, färben wir es mit der roten Farbe (es wird in Einstellungen gegeben).

input color DN = Red;

Wir kopieren die Preise der Eröffnung, der Schließung und die Zeit der Eröffnung für die angegebene Zahl der Tage Days:

CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl);

in die entsprechenden Arrays:

datetime tm[]; double op[]; double cl[];

Vor der Setzung des Indikators auf das Chart werden wir die Dimension der Arrays geben:

int OnInit () { Comment ( "" ); ArrayResize (tm,Days); ArrayResize (op,Days); ArrayResize (cl,Days); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wir ordnen der Variablen die Werte der Arrays-Zellen zu und wir bestimmen die Schließungszeit des Tages time1:

datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i];

Mit Hilfe der Funktion PutRect():

void PutRect( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color clr) { ObjectDelete ( 0 ,name); ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_RECTANGLE , 0 ,t1,p1,t2,p2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FILL , true ); }

Wir werden den Tag je nachdem färben, wohin der Preis gegangen ist:

if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

In der Loop bearbeiten wir alle Tage, die in den Einstellungen Days eingegeben sind:

for ( int i= 0 ;i<=Days;i++) { CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl); datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i]; if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

Bei der Entfernung des Indikators vom Chart, mit Hilfe der Funktion DeleteObjects():

void DeleteObjects() { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 , OBJ_RECTANGLE ); if ( StringFind (name, "Rect" , 0 )>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,name); } }



Wir entfernen die erstellten Objekte vom Chart:

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); DeleteObjects(); }

Einstellungen:

input int Days = 11 ; input color UP = Blue; input color DN = Red;

in Abb 1. Der Indikator im Chart





Tipps: