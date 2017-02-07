CodeBaseKategorien
Color Day - Indikator für den MetaTrader 5

ColorDay.mq5 (7.48 KB) ansehen
Der Indikator Color Day zeichnet mit einer Farbe eines Stier- oder Bärentages.

Wenn der Exit-Preis des Tages mehr als der Preis der Eröffnung ist, färben wir es mit der blauen Farbe (es wird in Einstellungen gegeben).

input color UP = Blue;  // Die Farbe eines Stiertages

Wenn der Exit-Preis des Tages weniger als der Preis der Eröffnung ist, färben wir es mit der roten Farbe (es wird in Einstellungen gegeben).

input color DN = Red;   // Die Farbe eines Bärentages

Wir kopieren die Preise der Eröffnung, der Schließung und die Zeit der Eröffnung für die angegebene Zahl der Tage Days:

CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm);
      CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op);
      CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);

in die entsprechenden Arrays:

datetime tm[];
double op[];
double cl[];

Vor der Setzung des Indikators auf das Chart werden wir die Dimension der Arrays geben:

int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   Comment("");
   ArrayResize(tm,Days);
   ArrayResize(op,Days);
   ArrayResize(cl,Days);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Wir ordnen der Variablen die Werte der Arrays-Zellen zu und wir bestimmen die Schließungszeit des Tages time1:

datetime time0=tm[i];
      datetime time1=time0+3600*24;
      double dopen=op[i];
      double dclose=cl[i];

Mit Hilfe der Funktion PutRect():

void PutRect(string name,datetime t1,double p1,datetime t2,double p2,color clr)
  {
   ObjectDelete(0,name);
//--- wir erstellen das Rechteck nach den aufgegebenen Koordinaten 
   ObjectCreate(0,name,OBJ_RECTANGLE,0,t1,p1,t2,p2);
//--- wir setzen die Farbe des Rechteckes
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Wir aktivieren (true) oder deaktivieren (false) die Ausfüllung des Rechteckes 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FILL,true);
  }

Wir werden den Tag je nachdem färben, wohin der Preis gegangen ist:

if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN);
      if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

In der Loop bearbeiten wir alle Tage, die in den Einstellungen Days eingegeben sind:

for(int i=0;i<=Days;i++)
     {
      CopyTime(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,tm);
      CopyOpen(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,op);
      CopyClose(NULL,PERIOD_D1,0,Days+1,cl);

      datetime time0=tm[i];
      datetime time1=time0+3600*24;
      double dopen=op[i];
      double dclose=cl[i];

      if(dclose<dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN);
      if(dclose>dopen) PutRect("Rect"+(string)dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

Bei der Entfernung des Indikators vom Chart, mit Hilfe der Funktion DeleteObjects():

void DeleteObjects()
  {
   for(int i=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE)-1;i>=0;i--)
     {
      string name=ObjectName(0,i,0,OBJ_RECTANGLE);
      if(StringFind(name,"Rect",0)>=0) ObjectDelete(0,name);
     }
  }


Wir entfernen die erstellten Objekte vom Chart:

void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
   DeleteObjects();
  }

Einstellungen:

input int   Days = 11;  // Die Tage für die Berechnung 
input color UP = Blue;  // Die Farbe eines Stiertages 
input color DN = Red;   // Die Farbe eines Bärentages

in Abb 1. Der Indikator im Chart


Tipps:

  • Der Indikator Color Day — der visuelle Helfer beim Handeln.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16383

