Exp_AFL_WinnerV2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Experto Exp_AFL_WinnerV2 con uso del indicador AFL_WinnerV2. La señal de apertura de posición se forma en el momento del cierre de la barra, si ha tenido lugar la ruptura del nivel de sobreventa o sobrecompra del indicador. La señal de cierre de posición será el cambio de color del indicador contra la tendencia según la posición abierta.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AFL_WinnerV2.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURJPY H8:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

AFL_WinnerV2_HTF AFL_WinnerV2_HTF

Indicador AFL_WinnerV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

JSatl_HTF JSatl_HTF

Indicador JSatl con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

JSatl_Digit_System JSatl_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JSatl_Digit.

Exp_JSatl_Digit_System Exp_JSatl_Digit_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador JSatl_Digit_System.