Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JSatl_Digit_System - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 901
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JSatl_Digit.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
Con etiquetas de precio se marcan los últimos valores del canal usados como niveles de ruptura.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador JSatl_Digit_System
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16370
Experto Exp_AFL_WinnerV2 con uso del indicador AFL_WinnerV2.AFL_WinnerV2_HTF
Indicador AFL_WinnerV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Sistema comercial construido con las señales del indicador JSatl_Digit_System.ColorJSatl_Digit
Filtro digital rápido suavizado JSatl con indicación de color de la dirección del movimiento, también representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.