请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_AFL_WinnerV2 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1115
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Exp_AFL_WinnerV2 EA交易使用了 AFL_WinnerV2 指标。当柱关闭时，如果有在指标超买/超卖水平上的突破，就生成建立仓位的信号。当指标颜色有改变，与已建仓位的趋势方向相反时，就是平仓信号。
本 EA 交易需要编译好的 AFL_WinnerV2.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。
在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 图表上的交易示例
在2015年 EURJPY H8 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16359
AFL_WinnerV2_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 AFL_WinnerV2 指标。JSatl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JSatl 指标。
垂直柱形图构造器
用于创建指标，时间序列和它们的衍生数据统计分布的柱形图的构造工具。JSatl_Digit_System
本指标实现了一个突破系统，它使用了基于 JSatl_Digit 算法处理的最高价和最低价的序列形成的通道。