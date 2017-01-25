Exp_AFL_WinnerV2 EA交易使用了 AFL_WinnerV2 指标。当柱关闭时，如果有在指标超买/超卖水平上的突破，就生成建立仓位的信号。当指标颜色有改变，与已建仓位的趋势方向相反时，就是平仓信号。

本 EA 交易需要编译好的 AFL_WinnerV2.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 图表上的交易示例



在2015年 EURJPY H8 上的测试结果:

图2. 测试结果图表